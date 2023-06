Nemčija in Srbija dopolnili četrtfinale EP v Ljubljani

Ljubljana, 20. junija - Košarkarski reprezentanci Nemčije in Srbije sta se kot zadnji uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva za ženske v Ljubljani. Nemke so danes v Ljubljani v repasažu premagale Slovaško z 79:69, aktualne evropske prvakinje iz Srbije pa so bile boljše od Velike Britanije s 66:60.