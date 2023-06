Ambulante za neopredeljene na kratki rok dober ukrep, dolgoročno bolnik potrebuje osebnega zdravnika

pripravila Neža Petan

Ljubljana, 22. junija - Ambulante za neopredeljene so se po pol leta delovanja izkazale za dober ukrep na kratki rok, ocenjujejo v zdravstvenih domovih Ljubljana, Maribor, Koper in Velenje. Menijo, da je ukrep smiseln in zaradi pomanjkanja osebnih zdravnikov ustrezen. Na dolgi rok pa so potrebne sistemske rešitve, saj bolniki potrebujejo svojega osebnega zdravnika.