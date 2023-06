Golob: Nasilje na paradi ponosa kaže, da je potrebno večje prizadevanje za strpnost in varnost

Ljubljana, 20. junija - Premier Robert Golob je poudaril, da nasilje na paradi ponosa, ki se je v Ljubljani odvila v soboto, kaže "da moramo vložiti dodatne napore k spodbujanju strpnosti in zagotavljanju varnosti". Po njegovih besedah bomo tako lahko našo družbo naredili odprto in vključujočo, so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade.