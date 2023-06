Odbor DZ dal zeleno luč noveli zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 20. junija - Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino se je na nujni seji opredeljeval do dopolnil koalicije k predlogu novele zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja in jih soglasno sprejel. Po noveli bodo šole lahko zaposlovale tudi strokovnjake brez pedagoško-andragoškega znanja. To bi moral pridobiti v treh letih od zaposlitve.