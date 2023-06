Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 20. junija - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Sprva bo še pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bodo v severni in severovzhodni Sloveniji možne posamezne nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sončno in zelo vroče. V petek bo oblačnost počasi naraščala, plohe in nevihte bodo do večera zajele večji del Slovenije. Osvežilo se bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka, vremenske fronte so daleč stran od naših krajev. Z vetrovi zahodnih smeri k nam doteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer lahko v krajih severno od nas nastane kakšna nevihta. Ponoči bo pretežno jasno. V sredo bo prevladovalo sončno in vroče vreme. Popoldne ali zvečer bodo v Alpah krajevne nevihte.