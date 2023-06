Člani OZS z Mescem o spremembah delovnopravne zakonodaje

Ljubljana, 20. junija - Člani upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) so na današnji seji gostili ministra za delo Luko Mesca. Govorili so o spremembah delovnopravne zakonodaje, pri čemer so znova izrazili nasprotovanje uvedbi možnosti 30-urnega delovnika. Opozorili so tudi na pomanjkljivosti novele zakona, ki določa evidentiranje delovnega časa.