Štromajer pred kvalifikacijam vaterpolistov za EP: Manjka nam le kakšna močna tekma

Kranj, 22. junija - Vaterpoliste Slovenije konec tedna v Kranju čakajo kvalifikacije za EP, ki bo januarja prihodnje leto v Izraelu. Nasprotniki so Finska, Švica in Romunija, jasen cilj pa je vsaj drugo mesto in uvrstitev na turnir. S pripravami je zelo zadovoljen selektor Krištof Štromajer, ki pravi, da bi ekipa potrebovala le še kakšno močnejšo pripravljalno tekmo.