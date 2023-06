Odstopila direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Mojca Vojska

Koper, 20. junija - Mojca Vojska od 13. julija ne bo več direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper (ZMKT). Kot je dejala po današnji novinarski konferenci o turističnih novostih, so njeni pogledi na vodenje zavoda preveč različni od pogledov vodstva občine. Z občine so sporočili, da ni izpolnila pričakovanj sveta zavoda na področjih kulture in turizma.