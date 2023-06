Sin predsednika ZDA dosegel dogovor s tožilstvom

New York, 20. junija - Sin ameriškega predsednika Hunter Biden je z zveznim tožilstvom dosegel dogovor o priznanju krivde zaradi nakupa orožja in davčne utaje, s čimer se je izognil sojenju in morebitni zaporni kazni, poroča spletni medij Politico. V obsežni petletni preiskava so odkrili, da ni plačal okoli milijon dolarjev zveznih davkov.