EU ob mednarodnem dnevu zagotavlja nadaljnjo vlogo vodilne globalne donatorice pomoči

Bruselj, 20. junija - Evropska unija si bo še naprej prizadevala ohranjati vlogo vodilne globalne donatorice humanitarne in razvojne pomoči ter beguncem nuditi zaščito in varnost, sta danes v skupni izjavi ob mednarodnem dnevu beguncev poudarila visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in Evropska komisija.