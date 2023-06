Na Hrvaškem potrdili primer trebušnega tifusa

Zagreb, 20. junija - Na kliniki za infekcijske bolezni Frana Mihaljevića v Zagrebu so potrdili primer trebušnega tifusa pri odrasli osebi, ki se je najverjetneje okužila v tujini, so danes po poročanju hrvaških medijev sporočili z bolnišnice. V preteklih letih so večkrat zabeležili primere trebušnega tifusa, vendar nadaljnjega širjenja bolezni ni bilo.