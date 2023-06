Rastoča knjiga v Severnem ljubljanskem parku bogatejša za nov list

Ljubljana, 20. junija - Kipcu Deklice z rastočo knjigo v Severnem ljubljanskem parku so danes slovesno dodali novi list Rastoče knjige. Avtor nove misli - Z jezikom in knjigo smo. Brez jezika in knjige si sam - je pisatelj in pesnik Tone Peršak. Zbrane sta nagovorila predsednica države Nataša Pirc Musar in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.