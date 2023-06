V prtljagi na dunajskem letališču našli skoraj 90 plazilcev

Dunaj, 20. junija - Cariniki so na dunajskem letališču v prtljagi potnika, ki je prihajal iz Etiopije, našli skoraj 90 plazilcev. Skupna maloprodajna vrednost 85 gekonov različnih vrst, dveh kač in dveh škorpijonov, ki so bili v prtljagi, je znašala 47.000 evrov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočilo avstrijsko finančno ministrstvo.