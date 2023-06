Iz cerkve v Nemčiji ukradli križ pokojnega papeža Benedikta XVI.

München, 20. junija - Tatovi so v ponedeljek iz cerkve svetega Osvalda v Traunsteinu na Bavarskem ukradli križ, ki ga je nosil pokojni papež Benedikt XVI., je danes sporočila nemška policija. Storilci, katerih identiteta še ni znana, so nato vlomili in oropali bližnjo stojnico z revijami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.