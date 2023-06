Letošnja konferenca o internacionalizaciji gospodarstva namenjena zeleni inovativnosti

Maribor, 20. junija - Ministrstvi za gospodarstvo in za zunanje zadeve sta v Mariboru gostili peto nacionalno konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ki letos poteka pod geslom Greenovated in Slovenia. Z njo želijo poudariti pomen zelenih in inovativnih prebojnih rešitev, ki jih ustvarjajo slovenska podjetja za višje pozicioniranje na tujih trgih.