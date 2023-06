Sklad kmetijskih zemljišč začel aktivnosti za vzpostavitev državnega namakalnega sistema

Ljubljana, 20. junija - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je začel izvajati aktivnosti za vzpostavitev novega državnega namakalnega sistema. Kot so pojasnili pri skladu, trenutno poteka zbiranje informacij glede potreb po namakanju, organizirali pa so tudi prve sestanke, na katerih je bil s strani udeležencev izražen precejšen interes glede vpeljave sistema.