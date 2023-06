Novi zračni napadi na Kijev in druge dele Ukrajine

Kijev, 20. junija - Ukrajinska prestolnica Kijev, mesti Lvov in Zaporožje ter regija Mikolajiv so bili ponoči znova tarče silovitih zračnih napadov ruske vojske, so sporočile vojaške oblasti, ki o morebitnih žrtvah niso poročale. Šlo naj bi za napade z droni, pri čemer naj bi jih zračna obramba sestrelila 32 od skupno 35 izstreljenih.