Na hekatonu z odprtimi podatki Mestne občine Celje razvijali koncepte za izboljšanje življenja občanov

Celje, 20. junija - Na hekatonu z odprtimi podatki Mestne občine Celje (Hack Celje), ki ga je občina v Tehnoparku Celje organizirala v sodelovanju z inštitutom Danes je nov dan, so udeleženci v ekipah razvijali koncepte in prototipe za izboljšanje vsakdanjega življenja občanov. Zmagal je koncept Servis49, ki omogoča dvosmerno komunikacijo med občani in občino.