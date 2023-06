Tržni inšpektorat opozarja na pasti pri nakupu rabljenih avtomobilov

Ljubljana, 20. junija - Rabljeno vozilo je treba pred nakupom z vso skrbnostjo pregledati in preveriti, ali ima vse lastnosti, ki so bile navedene v oglasu, opozarjajo na Tržnem inšpektoratu RS. Kot so pojasnili, v zvezi z napakami na rabljenih vozilih, ki se pojavijo kmalu po nakupu, prejemajo veliko vprašanj in prijav potrošnikov.