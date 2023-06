Močno opit in s predrto pnevmatiko vijugal po avtocesti

Novo mesto, 20. junija - Novomeški policisti so v ponedeljek okoli 14. ure ustavili 62-letnega voznika iz Brežic, ki je z osebnim avtom opit in s predrto pnevmatiko vijugal po avtocesti. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in zaradi kršitev na sodišče vložili obdolžilni predlog, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.