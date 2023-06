Brezskrbno na dopust: Higienska priporočila za kopalce

Ljubljana, 21. junija - V času vročih poletnih dni številni osvežitev poiščejo v bazenih, rekah ali jezerih. Na Nacionalnem inštitut za javno zdravje (NIJZ) so ob tem spomnili na pravila, ki jih morajo zagotavljati upravljavci bazenskih kopališč, spomnili pa so tudi osnovna higienska pravila ravnanja za kopalce bazenov in na pravila za varno kopanje v rekah in jezerih.