Šest novorojenčkov v zagrebški bolnišnici okuženih z enterovirusnim meningitisom

Zagreb, 20. junija - Šest novorojenčkov, rojenih v zagrebški bolnišnici KB Sveti Duh je okuženih z enterovirusnim meningitisom, je danes potrdila bolnišnica. Gre za dojenčke, ki so se v tamkajšnji porodnišnici rodili med 8. in 12. junijem, zaradi primera pa so v bolnišnico že napotili sanitarno inšpekcijo, obiski so za zdaj prepovedani.