V prenovljenih lendavskih termah se obračajo k trajnostnemu turizmu

Lendava, 20. junija - Po več kot letu dni vlaganj v obnovo hotelskih sob, recepcije, kuhinje, restavracije in kopališča s savnami so si v Thermal Resortu Lendava zadali nove cilje. Posodobiti želijo fitnes, obnoviti zimsko-letni bazen in vpeljati nove storitve v wellnessu, temelječe predvsem na parafinu. Načrtujejo še obnovo dodatnih sob in apartmajev.