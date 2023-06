Študija izpostavlja koristi popoldanskega dremeža za možgane

London, 20. junija - Reden popoldanski dremež je koristen za možgane, saj pomaga, da ostanejo dlje časa večji, kažejo ugotovitve raziskovalcev z univerze University College London. Študija je pokazala, da so možgani ljudi, ki redno dremajo, večji za 15 kubičnih centimetrov. Njihovi možgani se tako povprečno starajo za tri do šest let počasneje, ugotovitve povzema BBC.