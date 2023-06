SID banka v novo dolgoročno zadolžitev pri nemški razvojni banki KfW

Ljubljana, 20. junija - SID banka je z nemško razvojno banko KfW sklenila novo, že šesto pogodbo o dolgoročni zadolžitvi. Zadolžitev v znesku 100 milijonov evrov bo namenjena financiranju naložb in poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij ter MID Cap podjetij, so danes sporočili iz te slovenske razvojne banke.