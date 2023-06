Policisti konec tedna v maratonu nadzora obravnavali več kot 90 alkoholiziranih voznikov

Ljubljana, 20. junija - Policisti so v okviru maratona nadzora psihofizičnega stanja voznikov v noči na nedeljo opravili 2553 preizkusov alkoholiziranosti. Pri 63 voznikih je preizkus alkoholiziranosti pokazal do 0,52 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, pri 29 pa nad 0,52 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, so navedli na Generalne policijske uprave.