Slovenski raziskovalci sodelovali v raziskavi gibanja prostoživečih živali v času epidemije covida-19

Ljubljana, 20. junija - Slovenski raziskovalci so sodelovali v mednarodni raziskovalni ekipi, ki je preučevala vedenjske odzive kopenskih sesalcev v obdobju strogih ukrepov v času epidemije covida-19. Ugotovili so, da so živali med zaprtjem javnega življenja premagovale daljše razdalje in se zadrževale bližje cestam. Rezultate analize so objavili v reviji Science.