Vreme: Danes bo sončno in vroče

V sredo bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bodo v severni in severovzhodni Sloveniji možne posamezne nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sončno in zelo vroče. V petek bo oblačnost počasi naraščala, plohe in nevihte bodo do večera zajele večji del Slovenije. Osvežilo se bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka, vremenske fronte so daleč stran od naših krajev. Z vetrovi zahodnih smeri k nam doteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme. Popoldne ali zvečer bodo v Alpah krajevne nevihte.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden. V sredo sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V tem času se izogibamo napornemu delu na prostem, priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali v višjih območjih.