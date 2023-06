Ob zaključku projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta izpostavili pomen aktivnega državljanstva mladih

Ljubljana, 20. junija - Ob zaključku sedme sezone projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta so govorci na slovesnosti poudarili pomen krepitve zavedanja o EU, politične participacije in aktivnega državljanstva mladih. Naziv Naj šoli ambasadorki Evropskega parlamenta sta prejeli II. Gimnazija Maribor in Gimnazija Nova Gorica.