V New Yorku priprave na vrh za prihodnost in socialni vrh ZN

New York, 20. junija - V New Yorku te dni potekajo nove priprave in pogovori o vrhu za prihodnost ZN, ki bo jeseni 2024, in socialnem vrhu ZN, ki bo jeseni 2025. Oba vrhova sta del t. i. naše skupne agende, ki jo je zasnoval generalni sekretar ZN Antonio Guterres, pripravlja pa jo visoki panel o učinkovitem multilateralizmu.