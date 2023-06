Argentina brez Messija boljša od Indonezije

Džakarta, 19. junija - Argentinska nogometna reprezentanca je dobila tudi drugo tekmo na azijski turneji. Svetovni prvaki so štiri dni po zmagi z 2:0 nad Avstralijo v Pekingu gostovali v Džakarti in prav tako z 2:0 (1:0) ugnali Indonezijo. Ob odsotnosti prvega zvezdnika Lionela Messija sta za Argentino zadela Leandro Paredes (38) in Cristian Romero (55.).