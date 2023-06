Cene pogonskih goriv in kurilnega olja bodo regulirane še leto dni

Ljubljana, 19. junija - Vlada je na današnji dopisni seji potrdila uredbo, s katero podaljšuje trenutni sistem delne regulacije cen pogonskih goriv in kurilnega olja, in sicer še za leto dni, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Sprejela je tudi spremembe uredbe, s katerimi se v formulo za cene dizla na avtocestah vrača prispevek za OVE.