Evropske borze v rdečem, nafta cenejša, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 19. junija - Indeksi na evropskih borzah so trgovalni dan sklenili v rdečem. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji ta teden v pričakovanju objave novih podatkov o inflaciji v Združenem kraljestvu, hkrati pa so zaskrbljeni zaradi pomanjkanja načrta spodbud za zagon kitajskega gospodarstva. Nafta se je pocenila, tudi evro je v primerjavi z dolarjem izgubil.