Vreme: Na severu možne krajevne nevihte

V torek bo pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo sončno in še bolj vroče. V petek se bo pooblačilo, plohe in nevihte bodo do večera zajele večji del Slovenije. Osvežilo se bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka, nad severozahodno Evropo pa ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje z zahodnim vetrom vse bolj topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V torek bo prevladovalo sončno vreme. Popoldne ali zvečer bodo v Alpah krajevne nevihte.