Na Zahodnem bregu ubitih pet Palestincev, 91 ranjenih

Tel Aviv/Ramala, 19. junija - V napadu izraelske vojske v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu je bilo danes ubitih najmanj pet Palestincev, najmanj 91 jih je bilo ranjenih, so sporočile palestinske oblasti. Po navedbah izraelske vojske so spopadi z oboroženimi napadalci izbruhnili med izraelsko operacijo v Dženinu, v okviru katere so iskali dva osumljenca.