Socialni zbornici predstavili težave osebne asistence in dolgotrajne oskrbe

Prevalje, 19. junija - Predstavniki Socialne zbornice Slovenije so se danes mudili na regijskem obisku na Koroškem. Na delovnem srečanju so bile zelo glasno naslovljene težave osebne asistence in dolgotrajne oskrbe, pa tudi pomanjkanje kadrov, kar izpostavljajo tudi drugod po državi, je med drugim za STA povedala predsednica Socialne zbornice Slovenije Breda Božnik.