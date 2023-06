Arsenovič zagotavlja, da bodo naredili vse, da se jeseni finance stabilizirajo

Maribor, 19. junija - Mariborski župan Saša Arsenovič je danes v odgovoru sindikalnima organizacijama Glosa - Zasuk in Sviz pojasnil razloge za finančne reze na področju kulture, športa, mladine in sociale ter kot glavni vzrok navedel podfinanciranost občine. Poudaril je, da bodo naredili vse, da se jeseni razmere stabilizirajo in programi izvedejo v skladu z načrti.