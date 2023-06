Potujoča učilnica spet začela po podeželju digitalno opismenjevati starejše

Medvode, 19. junija - Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza je s Simbiozo Mobiln@, ki je prva potujoča učilnica v Sloveniji, danes v Medvodah že tretje leto zapored začel po podeželju brezplačno digitalno opismenjevati starejše od 55 let. V novi sezoni bodo do konca novembra obiskali najmanj 100 ruralnih krajev, so zapisali.