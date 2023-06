Salmanu Rushdieju nagrada za mir nemških založnikov in knjigotržcev

Frankfurt, 19. junija - Britansko-indijski pisatelj Salman Rushdie je letošnji prejemnik nagrade za mir nemških založnikov in knjigotržcev. Pisatelj nagrado prejme "zaradi svoje neomajnosti, zavezanosti življenju in dejstva, da bogati svet s svojim veseljem do pripovedovanja zgodb", je danes sporočil upravni odbor Nemškega združenja založnikov in knjigotržcev.