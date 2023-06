Zakon o kazenskem postopku glede pristojnosti ministra v postopku izročitve tujca ni v neskladju z ustavo

Ljubljana, 19. junija - Zakon o kazenskem postopku po mnenju ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo, ker ne konkretizira obveznosti pristojnega ministra, da v upravnem delu postopka izročitve tujca presoja navedbe o spremenjenih okoliščinah in ob njihovi utemeljenosti izročitev zavrne. Minister je to dolžan storiti neposredno na podlagi ustave, so navedli v odločbi.