Ana Tofant in Darko Jorgić se bosta predstavila domačemu občinstvu v Hali Tivoli

Ljubljana, 19. junija - Po Laškem in Novi Gorici bo Ljubljana gostiteljica enega od največjih turnirjev serije svetovnega namiznega tenisa WTT v letu 2023. V karizmatični Hali Tivoli se bodo od 3. do 9. julija merili najboljši igralci namiznega tenisa na čelu z Darkom Jorgićem, Denijem Kožulom in Ano Tofant. Pričakujejo 200 igralcev iz več kot 40 držav.