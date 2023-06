V Kopru menjujejo parkomate

Koper, 19. junija - Na Mestni občini Koper in v javnem podjetju Marjetica so se odločili zamenjati naprave za plačevanje parkirnine na javnih parkiriščih. Pojasnili so, da so obstoječi aparati povzročali težave, zaradi zastarelosti pa jih ni bilo več mogoče servisirati. Obljubljajo, da bodo nove naprave lažje za uporabo.