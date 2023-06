Začenja se Goriško poletje

Nova Gorica, 19. junija - Goriško poletje, preplet različnih prireditev, bo Novo Gorico in nekatera podeželska prizorišča letos povezovalo med 21. junijem in 1. septembrom. Kot je na današnji novinarski konferenci napovedal novogoriški župan Samo Turel, bodo prepletli tudi nekaj doslej samostojnih festivalov in dogodkov v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK).