Ob svetovnem dnevu beguncev poziv k večji zaščiti in pomoči

New York/Strasbourg/Ljubljana, 20. junija - Po podatkih Združenih narodov je bilo zaradi konfliktov, preganjanja, lakote in podnebnih kriz svoje domove prisiljenih zapustiti več kot sto milijonov ljudi po vsem svetu. Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev pri svetovni organizaciji pozivajo k zaščiti in pomoči beguncem, kot tudi k večji mednarodni podpori državam gostiteljicam.