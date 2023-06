Slovenska podjetja postavljajo skladišče kulis za Bavarsko državno opero

München, 19. junija - Predstavniki bavarske vlade so danes v mestu Poing v bližini Münchna proslavili postavitev strehe na prenovljenem in razširjenem skladišču kulis za Bavarsko državno opero v Münchnu. Projekt, v katerem sodelujejo tudi slovenska podjetja, je skupaj z nakupom zemljišča in gradbenimi deli vreden 35 milijonov evrov.