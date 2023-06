V plezališču Risnik se je smrtno ponesrečila 53-letna plezalka

Koper, 19. junija - Koprski policisti so v soboto malo pred osmo zvečer prejeli obvestilo o nesreči v naravnem plezališču Risnik, kjer se je smrtno ponesrečila 53-letna plezalka iz Ljubljane. Plezala je sama, pri čemer je verjetno izgubila ravnotežje in preko roba stene padla v globino 17 metrov, kjer je obvisela na vrvi, so sporočili s Policijske uprave Koper.