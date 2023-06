Festival Lent zaradi obnove Lenta višje v mestu

Maribor, 20. junija - V petek se v Mariboru začenja Festival Lent. Zaradi obnove Lenta letos ne bo potekal na tem nabrežju Drave, po katerem je dobil ime, ampak bo dogajanje do 1. julija predvsem na trgih mestnega jedra in v Mestnem parku. Glavni oder bo na Trgu Leona Štuklja, Jurčkov in Večerov oder na Glavnem trgu, ulično gledališče na Trgu svobode.