Brezskrbno na dopust: Povračilo stroškov zdravstvenih storitev prek nove aplikacije ZZZS

Ljubljana, 20. junija - Pri ZZZS so pred poletnimi počitnicami spomnili, da lahko zavarovane osebe, ki so med začasnim bivanjem v tujini same plačale stroške zdravstvenih storitev, na ZZZS uveljavljajo povračilo teh stroškov. Pri ZZZS so zato pripravili novo aplikacijo za pripravo in oddajo elektronskih vlog, za katere zavarovana oseba ne potrebuje digitalnega potrdila.