Ministrstvo z zakonom o priznavanju poklicnih kvalifikacij za zdravnike in zobozdravnike do večje dostopnost do zdravstvene oskrbe

Ljubljana, 27. junija - Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo dalo osnutek zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij za zdravnike in zobozdravnike, s katerim želi povečati dostopnost do zdravstvene oskrbe. V njem določajo postopek priznavanja omenjenih kvalifikacij tistim, ki so jih pridobili v tretji državi in imajo ponudbo izvajalca za delo v Sloveniji.