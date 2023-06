V slavo katerega romana bo letos na Rožniku zagorel kres?

piše Maja Lazar

Ljubljana, 21. junija - Na ljubljanskem Rožniku bodo tradicionalno na kresno noč v petek podelili nagrado kresnik časopisne hiše Delo za najboljši roman leta. Med peterico letošnjih finalistov so romani štirih založb, eden od njih je prvenec. Nominirane so štiri avtorice, Katja Gorečan, Katarina Marinčič, Dijana Matković in Tina Vrščaj, ter posthumno Lado Kralj.